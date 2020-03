CNP Assurances / La Poste : "Nous créons un outil financier public au service de l'intérêt général" (Le Maire)

(Boursier.com) — Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, se réjouit que les opérations relatives à la constitution du grand pôle financier public aient été réalisées le 4 mars. Ce nouvel ensemble, rendu possible par la loi PACTE et constitué de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), de La Poste, de La Banque postale et de CNP Assurances va mobiliser sa capacité d'action au service de l'intérêt général et du développement des territoires.

Adossement CNP/La Banque Postale

Avec un bilan de 1.000 milliards d'euros, ce grand pôle financier public est un des organismes de financement public les plus importants au monde. En adossant l'activité d'assurance de CNP à La Banque Postale, cette opération consolide l'entreprise publique, qui pourra développer davantage ses services financiers.

Dès maintenant, la CDC devient l'actionnaire majoritaire de La Poste, et La Banque Postale devient l'actionnaire majoritaire de CNP Assurances.

Avec 34% du capital, l'Etat reste un actionnaire actif de la Poste, qui veillera notamment à la poursuite dans les meilleures conditions de ses missions de service public.

"Un outil financier public"