CNP Assurances : La Banque Postale va lancer son offre de retrait dans les prochains jours

(Boursier.com) — La Banque Postale se félicite du succès de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions CNP Assurances.

Les résultats définitifs de l'OPAS, publiés le vendredi 3 juin par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) montrent que La Banque Postale détient directement 671.412.118 actions représentant 97,79% du capital et 98,56% des droits de vote de CNP Assurances. Par conséquent, La Banque Postale va formuler dans les prochains jours une demande de mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire auprès de l'AMF, afin de se voir transférer les actions CNP Assurances non apportées à l'Offre.

Le retrait obligatoire sera effectué aux mêmes conditions financières que l'Offre publique d'achat simplifiée, soit 20,90 euros par action CNP Assurances, dividende de 1 euro détaché. Elle fera l'objet d'un avis de l'AMF.

"Le succès de cette Offre publique est une étape majeure dans la constitution du grand pôle financier public annoncée par le Ministre de l'Economie et des Finances en 2018. Cette nouvelle page transformante du groupe La Banque Postale s'inscrit dans le renforcement de son modèle de bancassureur international en développement sur tous ses marchés. Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur l'engagement de tous les collaborateurs de La Banque Postale et de ses filiales pour porter notre ambitieux projet de développement au service de tous nos clients, collaborateurs et partenaires", commente Philippe Heim, Président du Directoire de La Banque Postale.