CNP Assurances : La Banque Postale détient près de 98% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 7 juin à l'AMF, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré avoir franchi indirectement en hausse, le 3 juin, les seuils de 90% du capital et 95% du capital et des droits de vote de la société CNP Assurances. Elle détient indirectement, par l'intermédiaire de La Banque Postale, 671.412.118 actions CNP Assurances représentant 1.102.450.838 droits de vote, soit 97,79% du capital et 98,56% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte de l'acquisition par La Banque Postale d'actions CNP Assurances dans le cadre de l'offre publique qu'elle a initiée.

A cette occasion, La Banque Postale a franchi directement en hausse les mêmes seuils.