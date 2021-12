CNP Assurances  : L'agence de notation Fitch Ratings confirme la notation de solidité financière

(Boursier.com) — L 'agence de notation Fitch Ratings a confirmé la notation de solidité financière A+ Perspective stable de CNP Assurances, ainsi que celle des titres subordonnés émis par le groupe.

Dans son communiqué de presse publié ce jour, Fitch Ratings souligne : "La notation reflète la forte capitalisation et le bon niveau d'endettement de CNP Assurances pour sa notation actuelle, un profil commercial très solide, ainsi que la stabilité de ses résultats financiers. Ces forces sont en partie compensées par le risque d'actifs relativement élevé de l'assureur, ainsi que par sa sensibilité à l'environnement de taux bas. Notre action de notation tient compte de l'annonce de La Banque Postale S.A. (LBP ; A/Stable) d'acquérir la participation minoritaire restante de CNP Assurances et devenir actionnaire unique de CNP Assurances en 2022. Notre opinion est que la transaction fera de CNP Assurances un élément clé et partie intégrante de LBP, ce qui est favorable à un alignement des "IDR et Perspectives" de la CNP Assurances et de LBP. Selon nous, la détention à 100% de CNP Assurances par LBP favorisera l'alignement stratégique et financier des intérêts entre les deux sociétés. Elle confortera également le positionnement bancassurance du groupe tout en préservant le modèle de distribution multi-partenariat de CNP Assurances et sa gouvernance inchangée ".