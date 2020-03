CNP Assurances invite ses actionnaires à voter à distance pour l'AG

(Boursier.com) — L'avis de réunion de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de CNP Assurances du 17 avril 2020 a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 11 mars 2020 (Bulletin no31) et contient l'ordre du jour et le projet du texte des résolutions qui seront soumises au vote des actionnaires à l'occasion de cette Assemblée. L'avis de convocation correspondant paraîtra le 25 mars 2020 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires et dans un journal d'annonces légales.

Dans le contexte du Covid-19, les modalités d'organisation de l'Assemblée générale des actionnaires de CNP Assurances pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux et des mesures prises par le gouvernement pour les mettre en oeuvre, ce qui pourrait faire évoluer les modes de participation ouverts classiquement aux actionnaires en temps normal.

En conséquence, dès le 25 mars prochain, CNP Assurances encourage vivement ses actionnaires à faire usage des moyens de vote à distance par voie postale et électronique qui seront mis à leur disposition à partir de cette date. Ils sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée générale du site internet CNP Assurances.