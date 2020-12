CNP Assurances investit dans un ensemble de bureaux de référence en matière de respect de l'environnement

(Boursier.com) — CNP Assurances annonce l'acquisition à Invesco Real Estate d'un immeuble de bureaux de plus de 11.000 m2 au coeur du quartier de l'Etoile à Paris.

Entièrement loué à une grande banque d'affaires internationale dont il abrite le siège, l'ensemble a été totalement restructuré entre 2017 et 2019, et bénéficie d'une quadruple labellisation environnementale.

L'ensemble de bureaux situé au 173-175, boulevard Haussmann dans le 8e arrondissement de Paris présente toutes les caractéristiques propres à un actif prime :

Une excellente localisation en plein coeur du quartier de l'Etoile, dans un environnement tertiaire dense et dynamique accueillant de nombreuses entreprises nationales et internationales,

Une remarquable desserte en transports en commun (5 lignes de métro et le RER A à proximité) et routière (proximité de grands axes parisiens),

Un actif restructuré offrant un niveau de prestations techniques et de services répondant aux meilleurs standards internationaux,

Un immeuble bénéficiant d'une quadruple certification / labellisation environnementale : HQE "Exceptionnel", BREEAM "Excellent", BBC Rénovation et WiredScore "Gold".