CNP Assurances grimpe après les résultats

Crédit photo © Facts & Figures

(Boursier.com) — CNP Assurances progresse de 1,8% à 12,9 euros au lendemain de son point trimestriel. L'assureur enregistre, à fin septembre, un résultat brut d'exploitation (RBE) de 1,943 milliard d'euros, en baisse de 14,7% (- 6,7% à change constant) pour un chiffre d'affaires en repli de 25,7% à 18,649 MdsE (-21,0 % à change constant) essentiellement à cause de la crise sanitaire. En France, le chiffre d'affaires s'établit à 11,402 MdsE, en repli de 30,5%. Le résultat net part du Groupe est de 918 ME, en recul de 7,0% à change courant et de 4,5% à change constant. Le coefficient d'exploitation du Groupe se maintient à 29%, stable sur 12 mois, et le taux de couverture du SCR Groupe est de 203% contre 227% à fin 2019.

Antoine Lissowski, directeur général, a déclaré : "au cours des neuf premiers mois de 2020, CNP Assurances a démontré sa capacité de résistance, avec une activité à un niveau très élevé au troisième trimestre, en particulier au Brésil. La crise financière et sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19 a eu des impacts limités à ce stade".

A la suite de cette annonce, Oddo BHF réitère son avis 'achat' avec un objectif de cours légèrement relevé de 14 à 14,7 euros pour prendre en compte la possibilité d'une distribution de capital supplémentaire aux actionnaires à terme. Le bilan de CNP Assurances reste solide et son business a bien résisté face à la crise, comme en témoigne la baisse limitée du RN sur neuf mois, alors que le titre ne se traite qu'à environ 0,5x ses fonds propres.