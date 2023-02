CNP Assurances : forte progression du résultat

(Boursier.com) — CNP Assurances publie sur l'année écoulée un Chiffre d'affaires de 36 MdsE (+13,7%), un résultat brut d'exploitation de 3.570 ME, en hausse de 15,4% (+6,6% à pcc). Le coefficient d'exploitation ressort à 27% (-0.9 pt à pcc). Le résultat net part du groupe s'inscrit à 1.939 ME (+25%). Le taux de couverture du SCR est à 230% (+13 pts). L'encours d'investissements verts est de 25,2 MdsE (+19,4%).

-Progression de la collecte à l'international liée à l'acquisition des filiales italiennes CVA.

-Le taux d'UC Groupe à 49.6%, soit -1.6 pts par rapport à 2021, reste à un niveau élevé.

-Poursuite des transferts PACTE atteignant 4 MdsE (gain en UC de 15 pts).

Le dividende proposé est de 1,38 euro par action, soit un pay out ratio de 50%.

Stephane Dedeyan, directeur général de CNP Assurances, a déclaré : "CNP Assurances a enregistré une forte progression de son résultat sous l'impulsion de sa stratégie de développement à l'international et de son adaptation remarquable au contexte de taux. Acteur pour une société inclusive et durable, l'ambition du Groupe est d'être l'assureur le plus utile pour ses parties prenantes. Fort de ses engagements environnementaux et sociétaux, le Groupe est fier de publier pour la première fois sa performance globale

alliant des indicateurs financiers et extra financiers".