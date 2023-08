CNP Assurances : forte hausse du résultat net semestriel

(Boursier.com) — Le Groupe CNP Assurances annonce une forte hausse de son Résultat net part du Groupe à 892 ME (+456 ME vs 30/06/22). Le Patrimoine économique du Groupe grimpe de 4,9%, tandis que le chiffre d'affaires du Groupe est de 19,4 MdsE (-6% vs 30/06/22). Le périmètre de consolidation du Groupe CNP Assurances comprend CNP Assurances SA, ainsi que les 4 entités de La Banque Postale Assurances.

Le taux de couverture du SCR du Groupe s'élève à 259%. Les capitaux propres sont de 21,4 MdsE, en hausse de 2,5% (+0,6 MdE vs 31/12/22). La marge pour services contractuels (CSM) du Groupe s'établit à 16,5 MdsE (+1,6 MdE vs 31/12/22). Le patrimoine économique du groupe (capitaux propres + CSM nette d'intérêts minoritaires et de taxes) s'élève à 32,5 MdsE (+ 1,5 MdE vs au 31/12/22).

Les encours d'investissements verts de CNP Assurances SA sont de 25,9 MdsE (+700 ME). Le taux d'effort du client (Customer Effort Score) de CNP Assurances SA est ressorti stable.

La part des femmes au sein du comex de CNP Assurances SA est de 64% (+13 pts vs 31/12/22). La part d'achats inclusifs de CNP Assurances SA est de 29,7% (+1,7 pts vs 31/12/22). L'empreinte carbone du portefeuille d'investissements représente 52 kgCO2e/KE investis contre 55 kgCO2e/KE investis fin 2022.

Notations ESG : Le groupe figure parmi les 10% d'entreprises les mieux notées du secteur de l'assurance sur un panel représentatif de 3 agences.

Stéphane Dedeyan, directeur général du Groupe CNP Assurances, a déclaré : "Le premier semestre 2023 a été marqué par l'élargissement du Groupe CNP Assurances et l'émergence d'un assureur complet, réunissant des activités d'assurance de personnes et de biens. Nos résultats semestriels soulignent la solidité et la performance de notre Groupe dans un contexte macro-économique complexe et des évolutions de marché favorables. Je souligne tout particulièrement le dynamisme de l'activité commerciale en France et la solvabilité en hausse avec un taux de couverture du SCR Groupe de 259%. Le pilotage de notre performance financière et extra financière au service de nos parties prenantes est saluée et reconnue. Il témoigne de notre engagement sociétal et environnemental en lien avec notre raison d'être."