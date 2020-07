CNP Assurances : Fitch Ratings attribue au groupe la notation de solidité financière A+, perspective stable

CNP Assurances : Fitch Ratings attribue au groupe la notation de solidité financière A+, perspective stable









(Boursier.com) — Afin de continuer de renforcer la relation de confiance nouée de longue date avec ses assurés, ses partenaires distributeurs et ses créanciers obligataires, CNP Assurances a sollicité l'agence de notation Fitch Ratings afin d'obtenir une notation de sa solidité financière, en complément de celles attribuées par S&P Global Ratings depuis 2006, et par Moody's depuis 2018.

Le 15 juillet 2020, Fitch Ratings a attribué à CNP Assurances la notation de solidité financière A+ perspective stable, équivalente à la notation A1 perspective stable de Moody's, et supérieure d'un cran à la notation A perspective stable de S&P Global Ratings.

Dans son analyse, Fitch Ratings souligne : "Cette notation reflète le très bon profil commercial de CNP Assurances, sa forte capitalisation et son bon niveau d'endettement, ainsi que la stabilité de ses résultats financiers. Ces forces sont en partie compensées par le risque d'actifs de l'assureur, important en comparaison avec celui de ses pairs.

La notation intègre l'évaluation actuelle de Fitch sur l'impact de la pandémie COVID-19, y compris son impact sur le profil commercial de la société, sa capitalisation, ses risques d'actifs et ses perspectives de résultats. La perspective stable reflète notre opinion selon laquelle les fondamentaux du crédit de la société resteront solides malgré les pressions négatives sur le capital et les résultats dues à la pandémie."

Antoine Lissowski, directeur général de CNP Assurances, a déclaré : "L'attribution à CNP Assurances d'une notation A+ par Fitch Ratings souligne la solidité du Groupe dans un contexte d'incertitude liée à la crise sanitaire actuelle. Cette nouvelle notation permettra également d'accroître la visibilité de CNP Assurances, déjà notée par S&P Global Ratings et Moody's, auprès des investisseurs obligataires."