CNP Assurances : Fitch confirme sa note à 'A+'

(Boursier.com) — L 'agence de notation Fitch Ratings a confirmé la notation de solidité financière 'A+', perspective 'stable' de CNP Assurances, ainsi que celle des titres subordonnés émis par le groupe.

La notation de Fitch Ratings reflète la forte capitalisation et le bon niveau d'endettement de CNP Assurances pour sa notation actuelle, son profil commercial très solide et la stabilité de ses résultats financiers. Ces forces compensent en partie le risque d'actifs relativement élevé de l'assureur.

Fitch Ratings considère CNP Assurances comme "une partie essentielle et intégrante de La Banque Postale (LBP), avec laquelle elle forme un grand groupe financier public. CNP Assurances représente 60% des actifs de LBP et la grande majorité de ses revenus à la fin de l'année 2021. LBP étant entièrement détenue par La Poste ('A+'/'Stable'), qui est elle-même détenue par l'Etat français ('AA'/'Négatif'). Cette structure de propriété est favorable à un alignement de la notation du risque de défaut de l'émetteur (IDR) et des perspectives de CNP Assurances et de LBP".