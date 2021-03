CNP Assurances finalise son accord avec Caixa Econômica Federal

(Boursier.com) — CNP Assurances annonce la finalisation de son nouvel accord de distribution exclusif d'une durée de vingt ans dans le réseau de Caixa Econômica Federal (CEF), portant sur le produit consorcio. Ce produit, qui reprend en quelque sorte les mécanismes d'un plan d'épargne et d'une tontine, permet aux participants d'un groupe d'obtenir des prêts à taux avantageux par rapport au taux du marché en se prêtant mutuellement les fonds sur une période déterminée.

CNP Assurances annonce ainsi que les opérations de closing prévues par le protocole d'accord signé le 13 août 2020 avec Caixa Econômica Federal et Caixa Seguridade ont été finalisées, notamment le paiement d'un montant de 250 MR$ au bénéfice de Caixa Econômica Federal. Une nouvelle société commune a été créée. Elle sera intégrée par mise en équivalence dans le périmètre du groupe CNP Assurances. Les droits de vote seront re?partis a? hauteur de 50,01% pour CNP Assurances et de 49,99% pour Caixa Seguridade, et les droits économiques à hauteur de 25% pour CNP Assurances et de 75 % pour Caixa Seguridade.

L'opération est toujours en cours d'examen par la Banque centrale brésilienne (BACEN), et les activités de la nouvelle société commune ne commenceront donc qu'une fois qu'elle aura émis son autorisation.