CNP Assurances finalise le rachat de la participation minoritaire de Swiss Life France dans Assuristance

(Boursier.com) — L 'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) et l'Autorité de la concurrence ayant donné leur accord, CNP Assurances finalise le rachat de la participation de 34% de Swiss Life France dans Assuristance, holding de Filassistance International, compagnie d'assistance et de protection juridique du groupe CNP Assurances/La Banque Postale.

CNP Assurances, qui détenait déjà 66% du capital d'Assuristance, en devient ainsi l'unique associé.

Cette cession s'accompagne d'un engagement de continuité du partenariat entre Swiss Life France et Filassistance International.

Acteur multispécialiste de l'assistance aux personnes et aux biens, cette opération permet à Filassistance International :

-De devenir filiale à 100% de CNP Assurances - au sein du grand pôle financier public formé avec la Caisse des Dépôts, La Poste et La Banque Postale - et de contribuer ainsi à l'ambitieux projet de développement de CNP Assurances ;

-De poursuivre sa relation commerciale avec Swiss Life France en continuant à accompagner ses assurés ;

-De poursuivre le développement de ses activités au sein du groupe CNP Assurances et avec tous ses clients dans une relation partenariale de proximité.