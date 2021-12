CNP Assurances finalise l'acquisition de l'activité d'assurance vie d'Aviva en Italie

(Boursier.com) — CNP Assurances annonce la finalisation de l'acquisition de certaines activités d'assurance vie italiennes d'Aviva, initiée le 4 mars 2021. Le périmètre de la transaction comprend les activités d'assurance vie italiennes d'Aviva suivantes :

- 51% de la société d'assurance vie Aviva S.p.A, codétenue à 49% par UniCredit ; Aviva S.p.A changera de dénomination sociale pour devenir CNP Vita Assicura.

-100% de la société d'assurance vie Aviva Life; Aviva Life changera sa dénomination sociale en CNP Vita Assicurazione.

- 92,99% d'Aviva Italia Servizi, qui fournit des services de support aux deux compagnies d'assurance vie ; Aviva Italia Servizi changera de dénomination sociale pour devenir CNP Vita SCARL.

Les deux compagnies d'assurance vie proposent des produits d'épargne et de protection compétitifs et innovants.

Le prix d'acquisition de 543 ME a été financé par CNP Assurances sur ses fonds propres. L'impact estimé sur le ratio de couverture du SCR du Groupe est d'environ 7 points de pourcentage.

Conformément à l'accord signé en mars 2021 entre UniCredit S.p.A. et CNP Assurances, et dans le cadre des accords de partenariat conclus à la date des présentes entre CNP Assurances et UniCredit S.p.A., et qui comprennent notamment un pacte d'actionnaires relatif à Aviva S.p.A., UniCredit peut exercer, à sa seule discrétion et jusqu'au 30 décembre 2021, une option d'achat consentie par CNP Assurances SA, permettant à UniCredit d'acquérir les 51% détenus par CNP Assurances dans Aviva S.p.A. au prix payé par CNP Assurances pour acquérir Aviva S.p.A. auprès d'Aviva majoré d'une prime convenue entre CNP Assurances et UniCredit. En cas d'exercice par UniCredit de cette option d'achat, CNP Assurances pourra exercer une option de vente consentie par UniCredit, permettant à CNP Assurances de vendre l'intégralité de la participation de CNP Assurances dans Aviva Life S.p.A. et Aviva Italia Servizi S.c.a.r.l. à UniCredit au prix payé par CNP Assurances pour acquérir ces sociétés auprès d'Aviva.