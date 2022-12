CNP Assurances finalise l'acquisition à 100% de Odonto

(Boursier.com) — CNP Assurances annonce la finalisation de l'acquisition des parts détenues par Caixa Seguridade dans la société Odonto Empresas Convênios Dentários Ltda, "Odonto Empresa", portant sa participation à 100%. Odonto Empresa commercialise ses produits auprès d'environ 315.000 clients pour un montant annuel de volume collecté de 60MBRL en 2021.

Cette opération, d'un montant de 18.204.657 BRL, fait partie d'un accord plus global, annoncé le 14 septembre 2022, permettant à CNP Assurances de poursuivre sa stratégie de développement à l'international avec l'acquisition à 100% des participations de Caixa Seguridade dans cinq sociétés offrant la possibilité de commercialiser des produits de prévoyance santé, soins dentaires, épargne et consórcio (Holding Saúde, Previsul, Odonto Empresa, CNP Capitalização et CNP Consórcios).

La réalisation des autres acquisitions (Holding Saúde, Previsul and CNP Capitalização) reste soumise à différentes conditions suspensives, dont notamment l'approbation des autorités réglementaires brésiliennes compétentes.