CNP Assurances : Evolution de la direction des investissements groupe

(Boursier.com) — Pour accompagner son développement multipartenarial et international et porter ses ambitions d'investisseur responsable, CNP Assurances annonce une évolution de l'organisation de sa direction des investissements Groupe avec la création de la direction des opérations Groupe et d'un Green & Sustainable Hub.

Dirigée par Olivier Guigné, membre du comité exécutif, la direction des investissements Groupe de CNP Assurances est désormais composée de la BU ingénierie et clientèle patrimoniale, de la direction des investissements France et de la direction des opérations Groupe nouvellement créée. Cette nouvelle direction, à vocation internationale, aura notamment pour mission de structurer une filière Investissement ISR Groupe en réponse aux exigences réglementaires et en adéquation avec les ambitions du Groupe.

- Cécile Blondeau-Dallet, jusqu'alors co-directrice de la BU Ingénierie et clientèle patrimoniale de CNP Assurances, est nommée directrice des investissements France. Elle succède à Josselin Kalifa nommé, en septembre 2023, directeur des risques Groupe de CNP Assurances.

- Précédemment directeur du pilotage de la sous-traitance, Pascal Béasse prend la tête de la nouvelle direction des opérations d'investissement du Groupe.

- François Guilgot, jusqu'alors co-directeur de la BU ingénierie et clientèle patrimoniale de CNP Assurances, en devient le directeur.

Au sein de la nouvelle direction des opérations d'investissement du Groupe, CNP Assurances annonce également la création d'un Green & Sustainable Hub qui portera les engagements ISR du Groupe en étant l'ambassadeur des ambitions de CNP Assurances en matière de gestion responsable des actifs. Il doit centraliser les compétences et savoir-faire de CNP Assurances sur les investissements verts et durables au service de l'ensemble du Groupe.