CNP Assurances et Tikehau Capital lancent une unité de compte de private equity

(Boursier.com) — CNP Assurances et Tikehau Capital lancent en exclusivité pour les clients de CNP Patrimoine, la première unité de compte de private equity sur le thème de la transition énergétique. 'CNP Relance et Climat' permet aux investisseurs individuels d'avoir accès, au travers d'un fonds de private equity dédié à la transition énergétique labélisé 'Relance', à des placements dans des actifs non cotés en investissant dans l'économie réelle pour répondre à l'urgence climatique.

À travers ce partenariat, CNP Assurances entend proposer aux clients particuliers de ses partenaires une unité de compte offrant une alternative intéressante aux placements cotés avec l'accès à un fonds de private equity réservé jusqu'à présent aux investisseurs institutionnels. Ce fonds permet de participer au financement de l'économie réelle en accompagnant la croissance de sociétés sélectionnées avec rigueur par Tikehau Capital pour leur potentiel de croissance et leur contribution active à la lutte contre le changement climatique.

Tikehau Capital a lancé dès 2018 le premier fonds de private equity dédié à la transition énergétique, dans lequel il a lui-même réalisé un investissement de 100 millions d'euros au travers de son bilan, et dont CNP Assurances est un des investisseurs de référence. Il s'agit d'une plateforme unique au monde ayant vocation à accélérer la croissance des PME et des ETI européennes qui apportent une réponse à l'urgence climatique dès aujourd'hui et qui contribuent à la transition vers une économie bas carbone.

Ce fonds de Tikehau Capital, souscrit à hauteur d'un milliard d'euros par des investisseurs institutionnels dont en particulier CNP Assurances, a été labellisé 'Relance' fin 2020, une initiative du Gouvernement français dans le cadre du plan de relance de l'économie française dans le contexte de crise sanitaire.