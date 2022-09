CNP Assurances et sa filiale Diwise obtiennent le label ADEL décerné par GoodAlgo pour l'éthique de leurs plateformes de services en IA

(Boursier.com) — Première concrétisation de la démarche éthique de l'IA (intelligence artificielle) entreprise par CNP Assurances depuis 2020, les plateformes de services IA de CNP Assurances et de sa filiale Diwise obtiennent le label ADEL avec un score de 76/100 assorti d'une médaille d'argent1 à la suite d'un audit indépendant réalisé par la société GoodAlgo. Cette distinction matérialise la reconnaissance de la conformité éthique du traitement et de l'usage des données numériques sur ces plateformes et constitue un gage de confiance et de fiabilité pour ses clients et partenaires.

CNP Assurances figure parmi les premières sociétés du secteur de l'assurance à obtenir ce label à la suite d'une évaluation éthique systémique de ses deux plateformes de services en IA. Ce label concerne la structure même des plateformes et non l'ensemble des algorithmes sous-jacents.

Les deux plateformes permettent de suivre et de monitorer l'ensemble des connexions des services d'IA utilisés par les applications du Groupe et les clients de Diwise (et qui couvrent les parcours client allant de la souscription à la gestion de sinistres en passant par le versement des prestations).

Assureur responsable, CNP Assurances se veut exemplaire en matière d'usage éthique de l'IA. Le Groupe a ainsi décidé dès 2020 de définir des orientations et de se doter d'une gouvernance de l'IA chargée de veiller à placer l'humain et l'éthique au coeur du développement de tout projet d'intelligence artificielle. CNP Assurances s'est ainsi dotée d'un comité pluridisciplinaire IA et Ethique et a nommé un responsable de l'éthique de l'IA. Sébastien Gilles succède dans ce rôle à Xavier Vamparys