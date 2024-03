CNP Assurances et La Mutuelle Générale vont se rapprocher dans la protection sociale

(Boursier.com) — CNP Assurances et La Mutuelle Générale entrent en négociations exclusives pour la mise en place d'un partenariat structurant dans le domaine de la protection sociale (santé et prévoyance individuelles et collectives) dont l'ambition est de créer un acteur de premier plan sur ce marché.

Ce projet se matérialiserait par une prise de participation majoritaire du Groupe CNP Assurances dans une société anonyme, aujourd'hui filiale de La Mutuelle Générale, dans laquelle cette dernière aurait préalablement transféré ses activités d'assurance santé et prévoyance existantes (hors contrats statutaires et activités mutualistes).

Cette société, contrôlée exclusivement par le Groupe CNP Assurances, s'appuierait sur les équipes et les outils apportés par La Mutuelle Générale, et les synergies générées par les expertises et savoir-faire combinés des deux partenaires. Elle bénéficierait ainsi de nombreux leviers de croissance résultant des complémentarités existantes entre les deux Groupes pour proposer une offre à très haute valeur ajoutée et répondre aux besoins croissants et aux opportunités de développement sur le marché de la protection sociale en France.

Ce projet fera l'objet d'une procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel de chacun des deux Groupes avant la signature des accords définitifs, qui devront préalablement être approuvés par leurs instances de gouvernance respectives.

La réalisation effective de ce projet sera soumise à l'obtention des agréments et autorisations des autorités compétentes.