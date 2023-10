CNP Assurances et La Banque Postale lancent un nouveau support EuroCroissance

(Boursier.com) — La Banque Postale et CNP Assurances lancent un nouveau support permettant de diversifier son épargne :

EuroCroissance 100 - 10 ans. Proposé dans le cadre de la gestion libre des contrats d'assurance vie Cachemire 2 et Cachemire 2 Série 2, il est conçu et géré par CNP Assurances et distribué par La Banque Postale.

Refondu grâce à la Loi Pacte, ce nouveau support EuroCroissance, plus lisible pour les clients, ouvre une troisième voie d'investissement entre le support en euros et les supports en unités de compte. EuroCroissance 100-10 ans combine une offre de gestion prudente (indicateur synthétique de risque de 2/7) et un meilleur potentiel de performance que le support en euros. Le client bénéficie d'une garantie en capital à l'échéance, puisque 100% du montant net qu'il a investi est garanti à 10 ans et d'une espérance de gain attractive sur le long terme.

EuroCroissance 100 - 10 ans permet d'autre part de contribuer au financement de la transition écologique, énergétique et sociale. CNP Assurances prévoit en effet d'investir une part importante des actifs (produits de taux, actions, immobilier et non coté) sur des supports ayant un objectif environnemental ou social comme la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation efficiente des ressources, la lutte contre les inégalités sociales et le respect des droits humains.

Conformément à la raison d'être de CNP Assurances d'agir pour une société plus durable et de l'engagement dans une transition juste et écologique de La Banque Postale, EuroCroissance 100-10 ans sélectionne au minimum 50% d'actifs durables et relève de l'Article 8 du règlement SFDRi.

Accessible dès 25 euros au sein des contrats Cachemire 2 et Cachemire Série 2 en Gestion libre, ce support est commercialisé par les conseillers de La Banque Postale.