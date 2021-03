CNP Assurances : du soutien

(Boursier.com) — CNP Assurances surperforme le marché en matinée sur un gain de 1,3% à 16,4 euros. L'assureur est soutenu par une note de Berenberg qui est passé à 'acheter' sur le titre avec 21,4 euros dans le viseur. L'analyste estime que le changement de stratégie de la CNP, qui ne se concentre plus sur la croissance de son chiffre d'affaires mais sur la transformation de son portefeuille d'assurances vie en France, pourrait permettre à l'action d'engranger de nouveaux gains. Il pense également que la croissance du dividende peut accélérer et atteindre 10% par an sur la période 2020-2027.