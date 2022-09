CNP Assurances devient actionnaire à 100% de cinq sociétés au Brésil

(Boursier.com) — CNP Assurances poursuit sa stratégie de dévelopement à l'international avec l'acquisition à 100% des participations de Caixa Seguridade et d'Icatu dans cinq sociétés offrant la possibilité de commercialiser des produits de prévoyance santé, soins dentaires, épargne et consórcio.

Cette opération permet à CNP Assurances, 3ème assureur brésilien, de poursuivre son développement au Brésil en s'appuyant sur deux modèles de distribution :

- Un modèle ouvert permettant d'opérer avec différents partenaires via ces acquisitions à 100%

- Un partenariat exclusif de distribution avec Caixa Econômica Federal, renouvelé respectivement jusqu'en 2046 et 2041, au sein de Caixa Vida e Previdência (produits individuels et collectifs retraite, assurance emprunteur consommation et prévoyance) et Caixa Consórcio (activité consórcios).

L'acquisition concerne les 48,25% détenus par Caixa Seguridade dans les quatre entités ci-dessous via CNP Seguros Holding Brasil (CSH), la Holding commune entre CNP Assurances et Caixa Seguridade :

1. CNP Seguros Participações em Saúde Ltda "Holding Saúde"

2. Seguros Previdência do Sul "Previsul"

3. Odonto Empresas Convênios Dentários Ltda. "Odonto Empresa"

4. CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios "CNP Consórcios"

L'acquisition concerne également les 24,61% détenus par Caixa Seguridade via CSH et les 49% détenus directement par Icatu3 dans la société suivante :

5. CNP Capitalização S.A. "CNP Cap"

Le montant total de l'opération, de 907 MBRL, sera financé par CNP Assurances sur ses fonds propres.

L'impact estimé sur le ratio de couverture du SCR du Groupe est de -1 point. La finalisation de cet accord est soumise à l'approbation des autorités brésiliennes compétentes.

"Ces acquisitions s'inscrivent pleinement dans notre stratégie de développement international et multipartenarial. La signature de ces accords permet à CNP Assurances d'accélérer son développement au Brésil en s'appuyant sur de nouveaux relais de croissance en modèle ouvert" a déclaré Stéphane DEDEYAN, directeur général de CNP Assurances.