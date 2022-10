CNP Assurances développe son modèle d'affaires en Italie

(Boursier.com) — CNP Assurances finalise deux transactions visant à rationaliser l'actionnariat de ses co-entreprises italiennes avec UniCredit. Cet accord, annoncé le 27 juillet 2022, permet de développer son modèle ouvert en Italie via sa filiale CNP Vita Assicura S.p.A détenue à 100%, tout en poursuivant son partenariat avec UniCredit.

Il prévoit :

- l'acquisition par CNP Assurances des participations d'UniCredit (49 %) dans CNP Vita Assicura S.p.A (CVA) pour 500 ME, lui permettant de porter sa participation à 100% dans cette entité;

- la vente de 6,5% des actions de CNP UniCredit Vita S.p.A. (CUV) à UniCredit pour 70 ME, CNP Assurances conservant une participation majoritaire de 51 % dans CUV.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de développement de CNP Assurances en Italie où les performances de ses filiales ont été significatives au 1er semestre 2022. La part de CNP Vita Assicura S.p.A dans le chiffre d'affaires représente 29 % des activités à l'international et 48 % des activités en Europe hors France.

Le prix d'acquisition des 49% de CNP Vita Assicura S.p.A. est financé par CNP Assurances sur ses fonds propres.

L'impact sur le ratio de couverture du SCR du Groupe est d'environ -1 point de pourcentage.