CNP Assurances convie les jeunes actuaires à un jobdating explosif

(Boursier.com) — Contraints d'annuler l'événement initialement prévu le 19 décembre 2019 en raison des grèves, CNP Assurances a décidé de reprogrammer, le 22 janvier, un "afterwork". La direction des ressources humaines, le management et les experts métiers de CNP Assurances iront ainsi à la rencontre d'une centaine d'actuaires invités à la projection de "Bad Boys For Lif3" au cinéma UGC Bercy, à Paris, à 18h.

La projection sera suivie d'un cocktail dînatoire permettant aux 100 candidats sélectionnés par les équipes de Dogfinance, partenaire de l'opération, d'exposer en toute liberté leurs attentes professionnelles et de découvrir les nombreuses opportunités de carrière offertes par CNP Assurances.

Le Groupe recrute chaque année en stage, alternance ou CDI, une cinquantaine d'étudiants ou jeunes diplômés en actuariat. Professionnels de la gestion actifs-passifs, de la modélisation et de la gestion des risques dans toutes leurs dimensions, les actuaires sont présents dans tous les métiers et fonctions de CNP Assurances. Les candidats peuvent ainsi intégrer un groupe international leur offrant de multiples perspectives d'évolution et de carrières : d'analyste risques à gérant actifs-passifs en passant par les Data Sciences... CNP Assurances les accompagne tout au long de leur parcours, les forme et anticipe leur mobilité interne pour mieux les fidéliser.

Rappelons qu'en 2019, CNP Assurances a remporté le Label HappyIndex/Trainees décerné par ChooseMyCompany aux entreprises offrant le meilleur accueil aux stagiaires et alternants : 9 sur 10 indiquaient à cette occasion qu'ils conseilleraient à leurs proches de travailler chez CNP Assurances...