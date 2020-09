CNP Assurances contribue à la lutte contre la fracture numérique

(Boursier.com) — Alors que la crise sanitaire a révélé au grand jour les inégalités d'accès au numérique et le décrochage scolaire de certains enfants n'ayant pas de matériel informatique à domicile, CNP Assurances a fait un don de 300 ordinateurs à l'AJAC (Ateliers pour les Jeunes et les Adultes de la Cité), association basée à Trélazé, dans la région d'Angers, qui intervient dans la réussite éducative, la jeunesse, la citoyenneté, le vivre ensemble, l'insertion et l'accompagnement numérique. Cette opération a impliqué le soutien de la commune de Trélazé qui a financé la reconfiguration des ordinateurs donnés par CNP Assurances, qui vont maintenant être distribués par la régie de quartier de Trélazé aux familles en situation de déconnexion numérique.

La régie de quartier va également assurer la formation et l'accompagnement des familles aux nouveaux usages numériques.

A l'occasion de son déplacement à Trélazé le 11 septembre 2020, Cédric O, secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, a visité la régie de quartier de Trélazé en présence de Marc Goua, maire de la ville, et d'Amine Karim, adjoint au numérique. Vincent Damas, directeur RSE de CNP Assurances, a souligné lors de cette visite l'aspect unique de l'opération par son ampleur et la collaboration des différents acteurs publics, privés et associatifs impliqués.

Cette opération s'inscrit dans le prolongement de l'engagement de CNP Assurances en faveur du PAQTE (Pacte Avec les Quartiers pour Toutes les Entreprises), une initiative lancée en 2018 qui rassemble les entreprises souhaitant contribuer au développement économique et social des quartiers prioritaires de la ville.

"En qualité d'assureur et d'employeur responsable, CNP Assurances se mobilise pour lutter contre toutes les formes de discrimination dans la société, notamment la discrimination envers les habitants des quartiers prioritaires de la ville. Notre participation, aux côtés de l'AJAC et de la commune de Trélazé, à ce don de matériel informatique aux familles défavorisées contribuera à lutter contre l'illectronisme et la fracture numérique dans les quartiers prioritaires de la ville" indique Vincent DAMAS, directeur RSE de CNP Assurances.