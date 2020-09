CNP Assurances : conclusion d'un accord de partenariat au Brésil entre Caixa Seguradora et Correios, la Poste brésilienne

(Boursier.com) — CNP Assurances annonce la conclusion entre Caixa Seguradora et Correios, la Poste brésilienne, d'un accord de distribution non-exclusif d'une durée de 10 ans au Brésil, portant sur les produits de capitalisation et assurance dentaire.

Correios est l'opérateur postal brésilien et fournit des services de communication et de logistique pour les entreprises et les particuliers. Il s'agit d'une compagnie publique détenue à 100% par le gouvernement fédéral. La société est présente dans les 5.570 communes du Brésil à travers plus de 6.500 agences postales.

Le Groupe CNP Assurances poursuit ainsi la mise en oeuvre de sa priorité stratégique de développement en Amérique Latine dans une approche multi-partenariale.

L'accord ne prévoit aucun paiement à effectuer de la part de Caixa Seguradora.

L'accord de distribution a pris effet le 3 septembre 2020, date de signature de l'accord.

"CNP Assurances se réjouit de la conclusion de ce nouvel accord qui contribue à poursuivre l'accroissement de notre présence sur le marché de l'assurance brésilien, dans le cadre du modèle partenarial du Groupe" indique Antoine Lissowski, directeur général de CNP Assurances.