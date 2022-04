(Boursier.com) — Avec la nomination de deux nouvelles directrices au COMEX, CNP Assurances complète son organisation au service de son développement multi partenarial et international.

CNP Assurances affiche son ambition pour être l'assureur le plus utile à toutes ses parties prenantes, incarner au quotidien sa raison d'être et se positionner comme un assureur complet et international.

Pour servir cette ambition de développement, le Groupe complète son organisation avec l'arrivée de Sonia Barrière au poste nouvellement créé de directrice de la transformation stratégique et la nomination de Marie-Aude Thépaut en qualité de directrice de la Business Unit Europe hors France.

Sonia Barrière rejoint CNP Assurances au poste nouvellement créé de directrice de la transformation stratégique. Elle est membre du comité exécutif de CNP Assurances. Cette nouvelle direction accompagnera l'ambition forte de développement de CNP Assurances et notamment le déploiement du plan de transformation. Elle recouvre les activités de stratégie, de M&A (fusions/acquisitions), de RSE, de recherche et de prospective du Groupe.