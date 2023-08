CNP Assurances : CNP Seguradora signe un accord pour la distribution en exclusivité de ses produits dans le réseau de Correios, la poste brésilienne

(Boursier.com) — CNP Seguradora, filiale de CNP Assurances au Brésil, a remporté l'appel d'offre pour la distribution en exclusivité pendant 10 ans de ses produits dans le réseau de Correios, la poste brésilienne. Ce nouvel accord s'inscrira dans le cadre de l'ambition du Groupe de développer le modèle ouvert au Brésil.

Selon les termes de cet accord, CNP Seguradora distribuera en exclusivité pendant 10 ans ses produits d'assurance dans plus de 6.900 points de vente implantés dans plus de 5 500 localités au Brésil du réseau Correios.

3ème assureur brésilien, CNP Assurances poursuit son développement au Brésil en s'appuyant sur deux modèles de distribution :

- Un partenariat historique et exclusif avec Caixa Econômica Federal, au sein de Caixa Vida e Previdência, Caixa Consórcio et CNP Seguros Holding.

- Un modèle ouvert avec CNP Seguradora, sa filiale à 100% distribuant avec différents partenaires des produits de prévoyance-santé, soins dentaires, épargne et consórcio.