CNP Assurances : calme plat après les résultats

CNP Assurances : calme plat après les résultats









Crédit photo © Facts & Figures

(Boursier.com) — Calme plat sur CNP Assurances. Le titre du spécialiste de l'assurance-vie évolue autour de l'équilibre après la publication de comptes semestriels en retrait, impactés par la crise du coronavirus. Sur la première partie de l'année, le groupe a ainsi vu son résultat brut d'exploitation reculer de 16,2% (-9,5% à périmètre et changes constants) à 1,3 milliard d'euros pour un chiffre d'affaires de 11,5 MdsE, en baisse de 32,3% (-29,2% à change constant) hors transferts PACTE (1,5 MdE).

Pour Bryan Garnier, la publication semestrielle de CNP est une preuve supplémentaire, si besoin est, qu'à moins d'une crise systémique sur les marchés financiers, l'entreprise est très résistante et sa capacité à gérer les résultats est forte. Si le broker comprend la décote de CNP par rapport à ses pairs : société publique, rentabilité globale plus faible... Il note que le titre se négocie actuellement avec une book value de 0,4, et se dit mal à l'aise avec une telle décote (Allianz se négocie sur un ratio de 1). BG pense ainsi que l'action mérite une sorte de réévaluation et confirme son opinion 'acheter' aux niveaux actuels. La 'fair value' est fixée à 13 euros.