CNP Assurances annonce le succès de l'émission d'une obligation Tier 2 de 750 ME

(Boursier.com) — CNP Assurances annonce le succès de son émission obligataire d'un montant de 750 millions d'euros à échéance 30 juin 2051, portant intérêt fixe de 2,5% jusqu'au 30 juin 2031. Cette émission constitue du capital réglementaire Tier 2 conformément à la directive Solvabilité 2.

L'obligation a été placée auprès de plus de 100 investisseurs, principalement basés en France, au RoyaumeUni et en Irlande, en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Espagne et en Suisse, le carnet d'ordres atteignant un total de plus de 1,2 milliard d'euros témoignant de leur confiance dans la solidité financière de CNP Assurances. Cette obligation a été émise avec une marge de 265 points de base au-dessus du taux mid-swap.

Cette opération permettra au Groupe d'anticiper les prochaines échéances de financements obligataires et d'optimiser sa structure bilancielle.

Les titres sont notés BBB+ par Standard & Poor's et A3 par Moody's.