CNP Assurances annonce la nomination d'Asma Baccar

(Boursier.com) — Présidente de CNP Seguros holding Brasil depuis janvier 2021, Asma Baccar est en parallèle nommée directrice de la business unit Amérique Latine à compter du 1er octobre 2022. Elle siègera au comité exécutif de CNP Assurances et succèdera à Laurent Jumelle, ce dernier ayant souhaité se consacrer à d'autres projets professionnels en dehors du groupe.

3ème assureur brésilien, CNP Assurances est présent au Brésil depuis 2001. Le Groupe a annoncé le 14 septembre dernier une opération lui permettant d'accélérer son développement multipartenarial au Brésil en s'appuyant sur 2 modèles de distribution :

- Un modèle ouvert permettant d'opérer avec différents partenaires via l'acquisitions à 100% des participations de Caixa Seguridade et d'Icatu dans CNP Seguros Participações, Previsul, Odonto, CNP Consorcios et CNP Capitalizaçao.

- Un partenariat exclusif de distribution avec Caixa Econômica Federal, renouvelé respectivement jusqu'en 2046 et 2041, au sein de Caixa Vida e Previdência (produits individuels et collectifs retraite, assurance emprunteur consommation et prévoyance) et Caixa Consórcio (activité consórcios).

Au total, 1.500 collaborateurs travaillent en Amérique Latine, principalement au Brésil et en Argentine.