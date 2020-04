CNP Assurances : AG à suivre à huis clos

CNP Assurances : AG à suivre à huis clos









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — CNP Assurances annonce les modalités particulières de tenue de l'assemblée générale du 17 avril hors la présence physique des actionnaires dans le contexte de crise sanitaire.

Dans le contexte d'épidémie du Covid-19 et conformément aux dispositions prises par le gouvernement pour essayer de freiner la circulation du virus (ordonnance no 2020-321 du 25 mars 2020), CNP Assurances a décidé de tenir l'assemblée générale du 17 avril 2020 à huis-clos (hors la présence physique de ses actionnaires).

Les conditions et modalités de participation à cette assemblée sont ajustées comme suit et ces dernières prévaudront sur celles déjà communiquées par CNP Assurances.

Tous les renseignements utiles à cette assemblée générale sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.cnp.fr/le-groupe-cnp-assurances/investisseurs/actionnaires-individuels/assemblee-generale2020

Les actionnaires pourront participer à l'assemblée générale : - en votant par correspondance, - en donnant pouvoir au président - en donnant pouvoir sans indication de mandataire. Il est précisé que : - tout pouvoir donné avec indication d'un mandataire autre que le président de l'assemblée ne sera pas pris en compte, - pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil d'administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions.