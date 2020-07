CNP Assurances adopte un plan de sortie définitive du charbon thermique

(Boursier.com) — Un an jour pour jour après la Déclaration de la place financière de Paris pour une finance verte et durable, CNP Assurances adopte un plan de sortie définitive du charbon thermique : elle s'engage pour cela à atteindre une exposition au charbon thermique de son portefeuille d'investissements nulle d'ici 2030 dans les pays de l'Union Européenne et de l'OCDE, et d'ici 2040 dans le reste du monde.

Investisseur responsable, CNP Assurances a pris ces dernières années des engagements forts pour limiter le réchauffement climatique à 1,5oC, conformément à l'Accord de Paris. En 2019, CNP Assurances est devenue membre de la Net-Zero Asset Owner Alliance et s'est engagée à atteindre la neutralité carbone de son portefeuille d'investissements d'ici 2050.

Le 2 juillet 2019, la place financière de Paris s'était collectivement engagée à mettre fin à terme au financement du charbon thermique avec un calendrier global de désengagement. Un an après, CNP Assurances renforce sa politique charbon en adoptant un plan de sortie définitive du charbon thermique d'ici 2030 dans les pays de l'Union Européenne et de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), et d'ici 2040 dans le reste du monde.

Afin de mettre fin progressivement au financement des entreprises impliquées dans le charbon thermique, CNP Assurances reverra à échéance régulière les critères d'exclusion de son portefeuille d'investissements. A cet effet, le Groupe annonce qu'il refuse désormais d'investir dans toute entreprise :

-disposant d'une capacité de production d'électricité à partir de charbon thermique supérieure à 5 GW

-produisant plus de 10 millions de tonnes de charbon thermique par an

-ou développant de nouvelles infrastructures contribuant à l'exploitation du charbon thermique.