CNP Assurances acquiert son premier domaine agroforestier dans le Gers avec l'expertise de la Société Forestière

(Boursier.com) — Conseillée par la Société Forestière, CNP Assurances a acquis en juillet dernier un premier domaine agroforestier de 62 hectares dans le Sud-Ouest de la France (Gers). Investisseur responsable et premier propriétaire privé en France avec 56.000 hectares de forêts certifiés PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), CNP Assurances confie la gestion durable de son patrimoine forestier à la Société Forestière avec plusieurs objectifs : sécurité, biodiversité et anticipation du changement climatique.

Avec la Société Forestière, CNP Assurances a acquis en juillet dernier dans le Sud-Ouest de la France (Gers) une exploitation agricole de 62 hectares gérée selon le système de l'agroforesterie. Contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique et à la préservation de la biodiversité, l'agroforesterie est une pratique associant arbres, cultures et/ou animaux sur une même parcelle agricole.