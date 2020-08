CNP Assurances : accord de partenariat au Brésil avec Caixa Seguridade

(Boursier.com) — CNP Assurances a annoncé la conclusion avec Caixa Seguridade d'un protocole d'accord, qui donnera lieu à la signature d'un accord de distribution exclusive avec Caixa Seguridade d'une durée de vingt ans dans le réseau de Caixa Econômica Federal au Brésil, portant sur le produit consórcio1 notamment dans les secteurs de l'immobilier et de l'automobile. Ce nouvel accord arrive en complément de celui signé en août 2018 (et amendé en septembre 2019) sur les produits de prévoyance, d'assurance emprunteur consommation et de retraite (vida, prestamista, previdência).

Le chiffre d'affaires du groupe Caixa Seguridade sur ce segment d'activité en norme locale atteint 546 MR$ en 2019 (contre 481 MR$ en 2018).

Le nouvel accord de distribution sera mis en oeuvre à travers une société constituée à cet effet, laquelle aura un management et une gouvernance partagés entre CNP Assurances et Caixa Seguridade ; CNP Assurances détiendra 50,01% des actions ordinaires avec droits de vote ; Caixa Seguridade détiendra 49,99% des actions ordinaires avec droits de vote et 100% des actions de préférence sans droit de vote ; il en résultera une répartition des droits économiques à hauteur de 25% pour CNP Assurances et 75% pour Caixa Seguridade.

L'accord prévoit le paiement par CNP Assurances d'un montant fixe de 250 MR$ (équivalent à 39,3 ME au 13 août 2020) à effectuer à la réalisation de la transaction.

La réalisation de la transaction reste soumise à différentes conditions suspensives, dont notamment l'obtention des autorisations des autorités réglementaires compétentes requises en matière bancaire et de concurrence.

Sous réserve de l'obtention de ces autorisations, le closing de l'opération devrait intervenir au plus tard le 4 janvier 2021. "CNP Assurances se réjouit de la conclusion de ce nouvel accord qui contribue à accroitre durablement sa présence sur le marché de l'assurance brésilien" indique Antoine Lissowski, directeur général de CNP Assurances.