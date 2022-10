CNP Assurances accélère vers l'atteinte de son objectif de 25 MdsE d'investissements verts

(Boursier.com) — A quelques jours du Climate Finance Day, CNP Assurances annonce que la forte mobilisation de ses filiales européennes lui permettra d'atteindre son objectif de 25 MdsE d'investissements verts avant l'échéance de 2025.

CNP Assurances s'engage par ailleurs à doubler ses investissements à impact pour atteindre 1 MdE d'ici fin 2025 et à exclure à compter de 2023, tout nouvel investissement direct dans une entreprise dont plus de 5% du chiffre d'affaires est lié au charbon thermique, contre 10% précédemment.

Ces nouveaux engagements s'inscrivent dans le cadre de la politique du groupe Caisse des Dépôts en matière climatique.

Financement de la transition écologique et énergétique

Malgré leur croissance, les investissements dans la transition énergétique et écologique restent insuffisants pour respecter l'Accord de Paris. En octobre 2022, l'Institut de l'Économie pour le Climat a estimé les investissements privés et publics supplémentaires qu'il faudrait réaliser en France pour s'engager sur le chemin de la neutralité carbone entre 13 MdsE et 30 MdsE par an. Ce constat est le même dans les autres pays.

Pour contribuer à limiter le réchauffement à 1,5oC, CNP Assurances s'appuie sur son modèle multi partenarial et international et mobilise ses filiales européennes pour atteindre son objectif de 25 MdsE d'investissements verts avant l'échéance de 2025.

Les filiales de CNP Assurances en Italie, en Irlande et à Chypre vont ainsi quasiment doubler leur effort pour atteindre 2 MdsE d'investissements verts d'ici fin 2025.

Ces investissements verts correspondent à des obligations vertes émises par les États et les entreprises, des immeubles bénéficiant d'un label énergétique ou environnemental, des fonds classés article 9 selon le règlement SFDR et ayant un objectif d'investissement durable environnemental, et des infrastructures et sociétés non cotées dont l'activité principale est liée à l'environnement.

Soutien de l'écosystème de la finance à impact

CNP Assurances s'engage par ailleurs à doubler ses investissements à impact pour atteindre 1 MdE d'ici fin 2025, conformément à l'ambition du groupe La Banque Postale en matière de finance à impact.

CNP Assurances s'appuie pour cela sur la définition des investissements à impact adoptée en 2021 par la place de Paris.