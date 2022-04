CNP Assurance : avis motivé sur l'OPA simplifiée initiée par La Banque Postale

(Boursier.com) — Le conseil d'administration de CNP Assurances s'est réuni ce jour afin de rendre, conformément à la réglementation applicable, son avis motivé sur l'offre publique d'achat simplifiée initiée par La Banque Postale visant les actions de CNP Assurances qu'elle ne détient pas au prix de 21,90 euros par action (dividende attaché).

Connaissance prise des travaux du comité ad hoc ayant recommandé positivement l'Offre, de l'avis unanime du comité social et économique de la société, des intentions exprimées par l'initiateur de l'Offre, et de l'attestation d'équité du cabinet Ledouble, agissant en qualité d'expert indépendant, dont le rapport conclut que les termes de l'Offre de La Banque Postale sont équitables pour les actionnaires de la société, y compris dans la perspective d'un retrait obligatoire, qu'il n'a pas identifié, dans les accords et opérations connexes, de dispositions susceptibles de préjudicier aux intérêts des actionnaires de CNP Assurances dont les titres sont visés par l'Offre, le conseil d'administration de CNP Assurances a rendu à l'unanimité moins une abstention, un avis motivé favorable sur l'Offre, considérant que celle-ci est dans l'intérêt de la société, ses actionnaires et ses salariés.

Le conseil d'administration recommande ainsi aux actionnaires de CNP Assurances d'apporter leurs titres à l'Offre de La Banque Postale.

Conformément aux articles 231-16 et 231-26 du règlement général de l'AMF, les principaux éléments du projet de note d'information de La Banque Postale et du projet de note en réponse de CNP Assurances, ainsi que leurs modalités de mise à disposition, ont chacun fait l'objet d'un communiqué de la part de La Banque Postale et CNP Assurances.