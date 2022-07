Cnova : vif rebond de l'activité de voyage

(Boursier.com) — Cnova publie ses comptes semestriels et confirme sa stratégie à long terme avec une performance résiliente de la Marketplace, des Services Publicitaires et des activités 'B2B', et un recalibrage rapide de la structure des coûts pour faire face au contexte macro-économique actuel.

Dans un marché impacté par un environnement macro-économique changeant et une demande faible, Cnova affiche 10% baisse globale du GMV au T2 en ligne avec le T1 (-10% au S1 2022) avec une forte amélioration du mix vers le marché et un net rebond de l'activité voyage. Ce rebond du Travel est marqué par +65% de croissance du GMV vs le S1 2021.

La stratégie de croissance à long terme est confirmée avec des KPI bien orientés pour ses 3 piliers clés :

Une place de marché solide bénéficiant d'un taux de satisfaction client record (+5pt à 54 au S1 2022)

Expansion des régies publicitaires à 33 ME au S1, +15% vs. 2021, x2 vs. 1S19

Forte accélération des activités 'B2B'.

Mise en oeuvre d'un plan d'efficacité de 75 millions d'euros pour recalibrer les SG&A et CAPEX d'ici 2023 au niveau d'activité actuel :

-Plan d'Efficacité déjà lancé portant les économies au S2 à plus de 30 ME; Marge brute 1S : 201 ME, stable en % du CA, +5,3 pts par rapport au niveau pré-pandémie du S1 2019;

-EBITDA S1 : 17 ME, -33 ME vs S1 2021 à base de comparaison élevée.

Le groupe souligne l'amélioration du FCF avant résultats financiers à la fin juin 2022 : +23 ME d'amélioration des cash-flows opérationnels hors effets ponctuels positifs.