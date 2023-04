Cnova réagit au communiqué de presse du Groupe Casino

(Boursier.com) — Cnova N.V. et son Conseil d'Administration sont informés du communiqué de presse publié ce jour par son actionnaire majoritaire, Casino Guichard-Perrachon S.A., dans lequel Casino lance la "sollicitation de l'accord de certains créanciers bancaires et porteurs d'emprunts obligataires du groupe Casino concernant la possibilité d'initier une procédure de conciliation pour encadrer des discussions à venir avec les créanciers en lien avec le projet TERACT et la proposition de EP Global Commerce a.s.".

Dans le cadre de la sollicitation de cet accord lancée par Casino, Cdiscount, filiale détenue à 100% par la société, va de son côté solliciter l'accord des créanciers bancaires dans le cadre du Prêt Garanti par l'Etat ("PGE") entré en vigueur le 30 juillet 2020.

La société confirme qu'aucune décision de demander la nomination de conciliateurs, pour elle-même et/ou pour aucune de ses filiales, n'est prise à ce stade et qu'elle continue de respecter ses obligations au titre de ses engagements financiers. La société continuera à suivre les développements concernant Casino.