Cnova : prorogation de la procédure de conciliation

(Boursier.com) — Le 20 septembre 2023, les filiales françaises de Cnova -Cdiscount, Maas, C-Shield, C-Technology, C-logistics, Carya et CLR- ont sollicité de la part du Président du Tribunal de commerce de Paris la prorogation pour une durée de 1 mois supplémentaire des procédures de conciliation ouvertes à leur bénéfice, soit jusqu'au 25 octobre.

Le Président du Tribunal de commerce de Paris a décidé de faire droit à la demande de prorogation par ordonnance du 22 septembre, et maintenu les conciliateurs, la SELARL BCM (prise en la personne de Me Eric Bauland) et la SCP BTSG (prise en la personne de Me Marc Sénéchal), en leur mission.

Cette demande de prorogation s'inscrit dans la lignée de la prorogation des procédures de conciliation, obtenue le 20 septembre, au niveau du Groupe Casino.

En effet à cette date, le Groupe Casino a mis en ligne une présentation relative à la mise à jour du plan d'affaires 2024-2028 du Groupe lequel retient une règle de prudence s'agissant du plan d'affaires propre à Cnova.