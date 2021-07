Cnova : prévision d'Ebitda confirmée

Cnova : prévision d'Ebitda confirmée









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Marketplace, le Marketing Digital et Octopia ont conduit

à une solide performance au 1er semestre 2021 de Cnova avec une croissance à deux chiffres de la marketplace au S1 2021 à 747 ME (+33% vs S1 2019).

La direction souligne la croissance continue du Marketing Digital de +44%, atteignant 29 ME au S1 2021 (+72% vs S1 2019). Octopia a plus que triplé son GMV du 1er semestre en 2 ans à 53 ME, soit +60% par rapport à l'an dernier.

La prévision d'atterrissage 2021 est confirmée avec un EBITDA cible de 160 ME.

Emmanuel Grenier, PDG de Cnova, a commenté : "Cnova transforme son modèle économique à un rythme soutenu, enregistrant une solide performance au premier semestre 2021. Après un premier trimestre très dynamique, notre deuxième trimestre demeure solide avec tous les indicateurs au vert, en particulier si l'on tient compte du deuxième trimestre exceptionnel de l'an dernier. Notre positionnement stratégique continue de s'avérer pertinent, générant une croissance rentable et durable, alimentée par notre stratégie B2B et notre activité de Marketing Digital. En nous appuyant sur notre plateforme e commerce de premier plan, notre ambition claire est de devenir un leader mondial de l'écosystème des places de marché. La montée en puissance d'Octopia, notre solution unique de marketplace B2B clé en main, s'accélère avec 3 contrats et 4 LOI signées en seulement 6 mois, ouvrant la voie à cette stratégie de croissance."