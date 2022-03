Cnova : nomination du Directeur Administratif et Financier

(Boursier.com) — Cnova N.V. annonce ce jour la nomination de Monsieur Maxime Dubarry comme Directeur Administratif et Financier de Cnova.

Depuis son arrivée chez Cnova en 2017, Maxime Dubarry a officié successivement comme Directeur Comptable puis comme Directeur Administratif et Financier Adjoint de Cdiscount. Il a également assuré temporairement les fonctions de Directeur Administratif et Financier de Cnova entre avril et novembre 2021.

Avant de rejoindre la société, Maxime a travaillé pendant 12 ans au sein du pôle Audit de Deloitte, jusqu'au poste de Directeur. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'Ecole Spéciale des Travaux Publics (ESTP) et est diplômé en Expertise Comptable.

Maxime Dubarry succède à Luc Péligry, qui quitte l'entreprise pour raisons personnelles en date de ce communiqué. Le conseil d'administration remercie Luc Péligry pour sa contribution à l'entreprise.