Cnova N.V. : Ouverture d'une procédure de conciliation au niveau de Cdiscount

(Boursier.com) — Cnova N.V. et son Conseil d'Administration annoncent l'ouverture d'une procédure de conciliation au niveau de sa filiale Cdiscount.

Le 23 mai 2023, les filiales françaises de la Société : Cdiscount, Maas, C-Shield, C-Technology, C-logistics, Carya et CLR, ont sollicité de la part du Président du Tribunal de commerce de Paris l'ouverture d'une procédure de conciliation à leur bénéfice, sous l'égide de la SELARL BCM (Me Eric Bauland) et de la SCP BTSG(2) (Me Marc Sénéchal), pour une durée initiale de quatre mois, éventuellement prorogeable d'un mois.

Cette procédure de conciliation s'inscrit dans le cadre plus global des procédures de conciliation ouvertes au niveau du Groupe Casino aux fins d'engager des discussions avec ses créanciers dans un cadre juridiquement sécurisé sans incidence sur les relations avec ses partenaires opérationnels (en particulier leurs fournisseurs) et les salariés. Cette procédure vise en tout état de cause à renforcer la situation financière des sociétés Cdiscount, Maas, C-Shield, C-Technology, C-Logistics, Carya et CLR.

Le Président du Tribunal de commerce de Paris a ainsi décidé d'ouvrir le 25 mai 2023 des procédures de conciliation au bénéfice des sociétés Cdiscount, Maas, C-Shield, C-Technology, C-Logistics, Carya et CLR, pour une durée initiale de quatre mois, éventuellement prorogeable d'un mois, et a désigné la SELARL BCM (prise en la personne de Me Eric Bauland) et la SCP BTSG(2) (prise en la personne de Me Marc Sénéchal) en qualité de conciliateurs.

Le Conseil d'Administration de la Société a mis en place un Comité Spécial composé de ses deux administrateurs indépendants, M. Genesini et M. Oppetit, ainsi que de ses deux administrateurs exécutifs, M. Métivier et M. Geers, afin de suivre la procédure de conciliation.