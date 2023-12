Cnova : modification du Conseil d'Administration

(Boursier.com) — Suite à la finalisation de la transaction de l'acquisition par Casino-Guichard-Perrachon SA à GPA (Companhia Brasileira de Distribuição) de CBD Luxembourg Holding, amenant la participation de Casino dans Cnova à 98,8%, directement ou à travers des filiales détenues à 100%, MM. Eleazar de Carvalho (vice-président et administrateur non-exécutif de la société), Guillaume Michaloux (administrateur non-exécutif de la société) et Christophe Hidalgo (administrateur non-exécutif de la société), ont démissionné de leurs fonctions de directeurs à compter du 30 novembre.

Le Conseil d'Administration de la société et la direction de l'entreprise "expriment leur plus grande gratitude à MM. de Carvalho, Michaloux et Hidalgo pour leur implication et leur précieuse contribution à la société".