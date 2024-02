CNova : le résultat net se dégrade malgré une meilleure performance opérationnelle

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires net de CNova a atteint 1,197 milliard en 2023, en baisse de -29,6% par rapport à 2022 et de -24% sur une base comparable.

La marge brute s'est élevée à 362 ME en 2023, ce qui représente 30,3% du chiffre d'affaires net, en hausse de +7,1pts par rapport à 2022 et de +12,5pts par rapport à 2019 (avant la pandémie).

L'Ebitda a atteint 81 ME, en amélioration de +29 ME par rapport à l'année dernière, soit 6,8% du chiffre d'affaires net (+3,7pts vs. 22). L'Ebitda après loyers s'est élevé à 50 ME en 2023, en amélioration de +32 ME vs. 2022, bénéficiant de 3 ME d'économies supplémentaires sur les loyers grâce à une diminution volontaire des surfaces d'entrepôts.

Le résultat opérationnel courant s'est élevé à -15 ME en 2023, en amélioration de +31 ME par rapport à 2022, avec des dépréciations et amortissements en légère décroissance par rapport à l'année dernière.

Le résultat net s'est élevé à -130 ME, se dégradant de -4 ME par rapport à l'année dernière. Retraité de la variation des impôts différés actifs (IDA) liés aux déficits fiscaux (éléments non-cash au niveau de C-Logistics), le résultat net s'élève à -104 ME, en amélioration de -21 ME par rapport à l'année dernière, principalement porté par les impacts positifs de l'Ebitda et du résultat financier, partiellement compensés par l'impact négatif des autres charges opérationnelles non-courantes.

Les flux de trésorerie disponibles avant variation du besoin en fonds de roulement & impôts se sont élevés à -53 ME en 2023 et ont affiché une amélioration structurelle de la trésorerie de 69 ME par rapport à 2022, principalement grâce au retournement du modèle économique de Cnova.