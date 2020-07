Cnova : le résultat net des activités poursuivies s'améliore de 18 ME mais reste déficitaire

Cnova : le résultat net des activités poursuivies s'améliore de 18 ME mais reste déficitaire









(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Cnova s'est établi à 556 millions d'euros au 2e trimestre 2020 (468,8 ME au 2e trimestre 2019), en croissance organique de +16,9% comparé à la même période en 2019. L'évolution des ventes est de +18,6% en données publiées. Le chiffre d'affaires est notamment soutenu par le dynamisme des ventes directes et la hausse des commissions de la marketplace.

Le second trimestre a été marqué par une très forte croissance et une accélération dans l'évolution de notre business model, qui ont conduit à accroître significativement notre rentabilité. La croissance a d'abord été soutenue par un trafic très dynamique, affichant un record à 25 millions de Visiteurs Uniques Mensuels en mai, et plus d'un million de nouveaux clients sur notre site au cours du trimestre , explique Emmanuel Grenier, PDG de Cnova qui poursuit : La marketplace a connu une croissance de près de 40%, avec une quote-part du GMV record à 46%, portée par les performances du Fulfillment by Cdiscount. Les ventes directes, pour leur part, ont été particulièrement dynamiques sur des catégories à plus fortes marges comme le jardin, le bricolage, le sport et les produits du quotidien. Nous avons par ailleurs étendu la livraison à domicile gratuite à toutes les commandes de plus de 25 euros, et significativement amélioré nos délais de livraison. La croissance du nombre de clients et du trafic a soutenu le développement de la monétisation. Nous avons notamment développé ce semestre Cdiscount Ads Retail Solution (CARS), une plateforme publicitaire accessible de façon autonome par nos fournisseurs et vendeurs marketplace, qui présente déjà des résultats prometteurs. Notre stratégie de croissance rentable se confirme, soutenue par l'évolution de notre business model ainsi que le développement de nos différentes initiatives de monétisation .

Pour le 1er semestre, le chiffre d'affaires de Cnova ressort à 1,049 milliard d'euros (995,8 ME au 1er semestre 2019).

La marge brute a été de 213 ME au 1er semestre 2020, soit un taux de marge brut de 20,3%, en nette amélioration de +2,8 points par rapport à 2019. Elle a bénéficié de la forte progression de la quote-part marketplace, de l'évolution du mix produits vers des produits à plus forte récurrence d'achat et à marges plus élevées ainsi que du développement des revenus de monétisation B2B et B2C.

Les coûts d'exploitation se sont élevés à -203 ME au 1er semestre, soit 19,4% du chiffre d'affaires, une hausse de +0,5 points. L'Ebitda a connu une forte amélioration de +30,3 ME au 1er semestre, à 48,4 ME (18,1 ME au 1er semestre 2019).

Le résultat opérationnel courant a augmenté de +23,4 ME par rapport à 2019, les dépréciations et amortissements s'établissant en hausse de 7 ME. Les charges financières nettes, essentiellement liées au paiement en 4 fois proposé aux clients, sont restées globalement stables à -25,2 ME.

Le résultat net des activités poursuivies s'est amélioré de +18 ME par rapport au 1er semestre 2019, pour s'établir à -23,8 ME, soit un BNPA ajusté de -0,07 euro qui profite principalement de l'amélioration continue de la rentabilité.

Structure financière

Les flux de trésorerie disponibles avant intérêts s'est élevée à 36 ME sur les 12 derniers mois. Les CAPEX se sont élevés à -78 ME, en diminution en pourcentage du GMV, destinés à accompagner la transformation stratégique de notre modèle et les initiatives de monétisation. En prenant en compte les dépenses financières nettes et les activités abandonnées, la variation de la dette financière nette s'est établie à -18 ME sur la même période.

Perspectives

La stratégie de croissance rentable de Cnova est confirmée par les bons résultats obtenus au 1er semestre, et sera développée autour de 3 axes principaux :

- L'expansion rapide la marketplace, portée par la croissance du Fulfillment by Cdiscount ;

- L'augmentation des revenus B2B portée par le développement de notre plateforme de marketing digital et par de nouvelles offres B2B permettant de monétiser nos principaux actifs ;

- L'expansion internationale, en s'appuyant sur notre catalogue produits et notre technologie.