CNova : Le Plan d'Efficience est en avance

(Boursier.com) — Dans un marché difficile et incertain qui montre des tendances baissières sur les catégories High Tech & Maison, Cnova poursuit sa transformation vers un modèle plus rentable.

Cette transformation a mené à une croissance solide des revenus générés par les services, notamment sur la Marketplace (+1% vs 22), les services d'Advertising (+8% vs 22), les services 'B2C' (+12% vs 22) et les activités B2B (x2 vs 22), ce qui a permis une hausse de +7pts de taux de marge brute.

Le Plan d'Efficience de 90 ME d'économies en année pleine vs 21 sur les SG&A et les CAPEX est en avance et permet de soutenir l'amélioration continue de la rentabilité et de la trésorerie opérationnelle au T3 2023 vs. 22.

Les revenus des services augmentent à la fois pour le 'B2C' et également pour le 'B2B' : Augmentation des revenus générés par la Marketplace de +1% vs 22 (+29% vs 19) qui s'élèvent à 46 ME au T3, grâce au retour à la croissance du GMV Marketplace (+1% vs 22, +9% vs. 19) qui atteint 336 ME au T3, alors que la quote-part du GMV Marketplace atteint un niveau record au T3 à 63% du GMV Produit (+10,6pts vs 22, +23,1 pts vs 19).

La hausse des revenus générés par les services d'Advertising est de +8% vs 22 (x2 vs 19) à 18 ME au T3, malgré la baisse du GMV global, stimulés par le Retail Media (+11% vs 22) en particulier pour les vendeurs Marketplace (+29% vs 22). Le taux de prise du GMV des revenus d'Advertising s'établit à 4% au T3 (+0,9pt vs 22, +2,5pts vs 19).

Bonne performance du GMV des services B2C, qui s'élève à 38 ME au T3 (+12% vs. 22), principalement grâce aux activités Mobiles (+54%) et Voyages (+5%).

Le GMV global a diminué de -14% au T3 2023 vs 22 en raison de la baisse du GMV des ventes directes, liée à la transformation du modèle (-35% vs 22 à 198 ME), malgré une augmentation du GMV de la Marketplace (+1% vs 22, +9% vs 19).

Thomas Métivier, PDG de Cnova, a commenté : "Au cours des trois derniers trimestres, Cnova est restée concentrée sur son plan de transformation afin d'améliorer sa rentabilité. Malgré un environnement de marché difficile, nous avons amélioré de manière significative la rentabilité et la trésorerie opérationnelle depuis le début de l'année, notamment grâce à l'évolution volontaire de l'activité vers un modèle axé sur la Marketplace, l'assainissement de notre catalogue de ventes directes et l'engagement de toutes nos équipes.

Au cours de ce trimestre, nous avons atteint une étape essentielle de notre Plan d'Efficience, la majeure partie des économies est désormais derrière nous ainsi que l'impact négatif sur la croissance de nos efforts de rationalisation des ventes directes de Cdiscount. Nous nous attendons désormais à un retour à des tendances de fonds plus favorables.

Le 3ème trimestre a également ouvert la voie à nos ambitions pour l'année prochaine avec des initiatives sur l'intelligence artificielle générative, avec l'optimisation du catalogue de produits et d'expérience client, apportant déjà des améliorations significatives à nos KPIs opérationnels. Nos activités B2B accélèrent avec le lancement de 2 marketplaces de grande envergure pour Octopia et l'augmentation rapide du nombre de colis expédiés par Octopia Fulfilment et C-Logistics, notamment pour une entreprise internationale de vêtements de sport."

Information sur la procédure de conciliation

Il est rappelé que le 25 mai 2023, le Président du Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice des sociétés Cdiscount, Maas, C-Shield, C-Technology, C-Logistics, Carya et CLR pour une durée initiale de quatre mois et a désigné la SELARL BCM, représentée par Eric Bauland et la SCP BTSG2, représentée par Marc Sénéchal, en qualité de conciliateurs.

Cette procédure de conciliation s'inscrit dans le cadre plus global de la restructuration engagée par le Groupe Casino, qui a pour objectif de permettre au Groupe d'engager des discussions avec ses créanciers financiers dans un cadre juridiquement sécurisé.

Le 28 juillet 2023, le Groupe Casino a annoncé avoir conclu, sous l'égide des conciliateurs et du CIRI, un accord de principe le 27 juillet 2023 avec EP Global Commerce, Fimalac et Attestor (" Consortium ") et des créanciers détenant plus des deux tiers du Term Loan B, en vue du renforcement des fonds propres du Groupe et de la restructuration de son endettement financier.

L'Accord de Principe a été approuvé par le Conseil d'Administration de Casino. Il prévoit la conclusion par les parties et les autres créanciers soutenant l'Accord de Principe d'un accord de lock-up en septembre.

L'accord de lock-up, par lequel un signataire s'engage à soutenir et réaliser toute démarche ou action raisonnablement nécessaire à la mise en oeuvre et la réalisation de la restructuration du Groupe, permet l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée au mois d'octobre 2023 et la réalisation effective de toutes les opérations de restructuration au cours du premier trimestre 2024.

Le 18 septembre 2023, les conciliateurs ont sollicité auprès du Président du Tribunal de commerce de Paris la prorogation de la procédure de conciliation jusqu'au 25 octobre 2023. Le 22 septembre 2023, Cnova et son Conseil d'Administration ont annoncé la prorogation de la procédure de conciliation ouverte le 25 mai 2023 au niveau de sa filiale Cdiscount, incluant Cdiscount, Maas, C-Shield, C-Technology, C-Logistics, Carya et CLR.

Dans l'intervalle, le 20 septembre 2023, Casino a mis en ligne une présentation relative à la mise à jour du plan d'affaires 2024-2028 du Groupe, lequel retient une règle de prudence s'agissant du plan d'affaires propre à Cnova.

Le 29 septembre 2023, le Groupe Casino a annoncé l'extension de la date limite pour conclure un accord de lock-up avec ses créanciers jusqu'au 3 octobre 2023.

Le 5 octobre 2023, Casino a annoncé avoir conclu un accord de lock-up relatif à sa restructuration financière, avec le Consortium, les créanciers détenant 75% du Term Loan B1, les principaux groupes bancaires, certains des créanciers détenant 92% du RCF2 et des porteurs des obligations émises par Quatrim.

Le 25 octobre 2023, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde accélérée au bénéfice de Casino, Guichard-Perrachon et certaines de ses filiales4, pour une durée initiale de deux mois, éventuellement prorogeable pour deux mois supplémentaires dans la limite d'une durée totale de quatre mois, afin de mettre en oeuvre le plan de restructuration du Groupe conformément aux termes de l'accord de lock-up conclu le 5 octobre 2023 dans le cadre de la procédure.

Le même jour, Cdiscount a finalisé la conclusion d'un protocole de conciliation avec ses principaux créanciers bancaires, sous l'égide des conciliateurs, la SELARL BCM, représentée par Eric Bauland et la SCP BTSG2, représentée par Marc Sénéchal.

Les principales dispositions du protocole de conciliation portent sur le reprofilage des prêts garantis par l'Etat (PGE), le remboursement et le maintien des facilités de caisse.

Par requête du même jour, Cdiscount a demandé au Président du Tribunal de Commerce de Paris de constater ce protocole.

Enfin, Cnova NV a été informée, le 24 octobre 2023, que Casino a consenti un nantissement sur l'ensemble de ses actions détenues dans Cnova NV (ainsi que les droits associés) au bénéfice de certains créanciers publics, en garantie de l'exécution par Casino de ses obligations de paiement dans le cadre du protocole conclu entre certaines entités du Groupe Casino et l'État français, aux termes duquel l'État français a accordé un report du paiement par certaines entités du Groupe Casino de leurs dettes fiscales et sociales échues entre mai et septembre 2023 (étant précisé que Cnova et ses filiales ne sont pas concernées par ces reports de paiement). Casino continuera à exercer l'ensemble des droits associés aux actions nanties (y compris les droits de vote), sous réserve que, en cas de survenance d'un cas de défaut, le bénéficiaire du nantissement puisse décider d'exercer les droits de vote.