Cnova : le marché reste difficile au 1er trimestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires net de Cnova au 1er trimestre a atteint 323,5 millions d'euros (-24,2% vs. 2022 sur une base comparable). Cette baisse est principalement liée à l'amélioration volontaire du mix vers la marketplace, en particulier pour les catégories de produits non-techniques qui contribuent faiblement à la marge globale.

Cnova a cependant accéléré le rythme de sa transformation vers un modèle rentable, et enregistre une augmentation de sa marge brute de +6pts par rapport à 2022.

La performance mensuelle du T1 et le 'current trading' confirment l'accélération des leviers permettant une croissance rentable avec une amélioration séquentielle de la croissance au T1 et depuis début avril.

Le Plan d'Efficience qui a pour objectif de recalibrer les SG&A et les CAPEX d'ici fin 2023 est en ligne avec le plan pour atteindre d'ici la fin d'année la guidance de juillet 2022 de +75 ME d'économies en année pleine, permettant une amélioration significative et continue de la rentabilité et de la trésorerie opérationnelle au cours du 1er trimestre.

Sur le 1er trimestre, le plan de transformation a été renforcé par une équipe de pilotage dédiée et des projets spécifiques ayant pour but d'accélérer son rythme avec un objectif de 15 ME d'économies supplémentaires en année pleine, malgré un contexte inflationniste.

"Sur le 1er trimestre 2023, Cnova a accéléré le rythme de sa transformation, sur tous ses piliers stratégiques : marketplace, services d'Advertising et développement B2B avec le succès commercial d'Octopia et C-Logistics. La pertinence du modèle de plateforme de Cnova est confirmée par le record historique de quote-part marketplace et un trimestre record en termes de revenus marketplace, services d'Advertising et B2B, grâce à la puissance de la plateforme technologique, l'efficacité des algorithmes d'intelligence artificielle et au réseau de 15 000 fournisseurs et vendeurs. Toutes ces actions, combinées au plan d'efficience et aux efforts importants pour améliorer la marge des ventes directes, ont déjà soutenu la rentabilité et les flux de trésorerie. Cette transformation continue de s'accélérer avec des indicateurs en amélioration depuis début avril", commente Thomas Métivier, PDG de Cnova.