CNova : la progression de la rentabilité attendue en ligne avec l'objectif annuel

(Boursier.com) — Le volume d'affaires organique (gross merchandise volume) a augmenté de +9,1% en 2019, à hauteur de 3,9 milliards d'euros, dont +6,5% au 4ème trimestre, chez CNova. En vision annuelle, les principaux contributeurs à la croissance du GMV ont été : la marketplace (contribution de +3,9 pts), les services B2C tels que le Voyage ou l'Energie (+3,4 pts) et les corners Géant (+2,4 pts).

Le 4ème trimestre a été marqué par un Black Friday record qui a généré près de 73 millions d'euros en une journée (+27% vs 2018) avec d'excellentes performances du voyage et de l'énergie, mais également par un marché du jeu-vidéo sans sorties majeures, ce qui a significativement impacté nos performances annuelles et trimestrielles (-3,4 pts d'impact négatif sur la croissance au 4ème trimestre et -1,6 pt sur l'année).

La progression de la rentabilité est attendue en ligne avec l'objectif annuel, précise la direction.

Emmanuel Grenier, PDG de Cnova, a commenté : "En 2019, Cnova a maintenu une croissance du GMV supérieure à 9 %, portée par 3 piliers majeurs : la croissance soutenue de notre activité de marketplace tout au long de l'année, le succès de nos services B2C, notamment du Voyage, et l'expansion internationale.

En premier lieu, la marketplace, qui reste un levier majeur de rentabilité, continue de croître à deux chiffres, soutenue par l'expansion de l'assortiment éligible à la livraison express de nos vendeurs, de quelques dizaines de milliers à plus d'un million à la fin de l'année. Au-delà de la forte croissance du service de Fulfillment by Cdiscount, le lancement du programme Express Seller permet désormais à nos meilleurs vendeurs d'accéder aux clients CDAV. Ces succès ont permis en parallèle le bon développement de notre programme de fidélité CDAV.

En second et troisième lieux, nous avons accéléré le développement hors de notre périmètre historique grâce au succès de notre activité Voyage, tirée par son offre de séjours, et au dynamisme des ventes à l'international depuis leur lancement en 2018. Ces deux piliers seront des soutiens majeurs de la croissance de 2020. Au-delà, l'investissement réalisé dans la marque a permis de renforcer notre position de leader français du e-commerce, accroissant significativement notre notoriété spontanée. Enfin, nous avons continué à déployer notre stratégie de plateforme afin de valoriser nos actifs (clients, vendeurs, logistique et technologie), nous permettant ainsi d'améliorer significativement et durablement notre rentabilité."