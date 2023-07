Cnova : L'EBITDA a doublé par rapport au 1er semestre 2022 à 34 ME

(Boursier.com) — Cnova N.V. a publié les résultats de son activité pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2023. Le groupe a accéléré sa transition vers un modèle plus rentable et enregistre une forte hausse de son taux de marge brute qui atteint 29,7% (+7pts vs. 22) et un EBITDA multiplié par 2 vs. S1 2022 : Le GMV a diminué de 14% en base comparable1 sur un marché encore difficile marqué par une tendance baissière sur les catégories de produits High Tech et Electroménager.

Les revenus de la Marketplace s'élèvent à 91 ME au S1 2023, en croissance de +2% vs. 22 (+28% vs. 19) avec une légère baisse du GMV Marketplace de -3,1% par rapport à l'année dernière et un record historique de la quote-part Marketplace qui s'établit à 58% au S1 2023 (+9pts vs. 22, +20pts vs. 19).

Les revenus des services Advertising s'élèvent à 35 ME, avec une croissance régulière (+5% vs. 22, x2,1 vs. 19) et une hausse du taux de prise du GMV qui s'établit à 3,8% (+0,8pt vs. 22, +2,4pts vs. 19).

Le GMV des services B2C1 est de 80 ME (+21% vs. 22) porté par les Voyages (+16% vs. 22). Les revenus 'B2B' d'Octopia sont de 9 ME (+43% vs. 22) avec 6 clients Marketplace lancés et une hausse des colis expédiés pour les clients Fulfilment comme Adeo et Too Good To Go.

Les revenus B2B de C-Logistics s'élèvent à 6 MEUR au S1 2023 (x8 vs. 22) avec le lancement d'un nouveau client et une hausse du nombre de colis expédiés pour les clients externes (x6 vs. 22).

L'EBITDA de Cnova a doublé par rapport au 1er semestre 2022 et atteint 34 ME (+19 ME vs. 22) grâce à l'attention portée à l'amélioration de la rentabilité des ventes directes, à la croissance de l'Advertising et de la Marketplace, ainsi qu'au plan de réduction des coûts.

Le Plan d'Efficience pour recalibrer les SG&A et les CAPEX d'ici fin 2023 est en ligne avec l'objectif de la guidance de juillet 2022 (75 ME d'économies vs 21) renforcé par un plan annoncé en avril 2023 de 15 ME d'économies supplémentaires :

Les flux de trésorerie disponibles des activités poursuivies avant frais financiers et autres produits et charges s'élèvent à -183 ME au 1er semestre 2023, principalement impactés par la saisonnalité de l'activité et la baisse du poste fournisseurs issue des réductions de garanties des assureurs-crédits, partiellement compensés par le déstockage volontaire et la rationalisation des dépenses d'investissement.

Thomas Métivier, PDG de Cnova, a commenté : "Au cours du 1er semestre 2023, Cnova a poursuivi la mise en place de son plan de transformation en se concentrant sur sa transition vers un modèle rentable, avec une évolution volontaire vers les revenus générés par la Marketplace. Toutes les équipes de Cnova se sont mobilisées pour améliorer la rentabilité du catalogue de ventes directes, la croissance de nos revenus Advertising et Marketplace, ainsi que le développement de nos activités B2B avec Octopia et C-Logistics.

Toutes ces actions, combinées au Plan d'Efficience, ont permis une forte amélioration de notre EBITDA par rapport à l'année dernière et à 2019, ce qui confirme la pertinence de notre modèle économique et de notre plan de transformation.

Nous avons également commencé à déployer opérationnellement une intelligence artificielle générative pour améliorer l'expérience de nos clients et de nos partenaires, ainsi que pour renforcer l'efficience des processus, avec des premiers résultats déjà visibles et des opportunités significatives pour accélérer la croissance de notre modèle de plateforme."